10 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Георгий Филимонов поздравил аграриев Вологодчины с Днем российского фермера

Губернатор Вологодской области выразил благодарность сельхозтоваропроизводителям за плодотворную работу по развитию агропромышленного сектора региона и подвел итоги предоставления господдержки КФХ за прошлый год.

«Поддержка малых форм хозяйствования – наш стратегический вектор работы. Крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают регион качественными, натуральными, экологически чистыми продуктами, укрепляя продовольственную безопасность Вологодской области. Сейчас на территории региона работают 255 крестьянско-фермерских хозяйств, которые занимаются разведением скота, птицы, рыбы, выращиванием сельскохозяйственных культур и заготовкой кормов для животных», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

Для малого сектора сельского хозяйства в регионе реализуется целый комплекс мер государственной поддержки. В частности, аграрии могут получить субсидии на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов АПК и приобретение техники, машин, оборудования, а также на производство молока, мяса и проведение агротехнологических работ.

Особое внимание уделяется фермерам, которые делают первые шаги на пути создания и развития собственного производства. Для них предусмотрена поддержка в виде гранта «Агростартап».

«В прошлом году мы увеличили лимит финансирования гранта на 30 миллионов рублей – до 64,7 миллиона рублей. Получателями гранта «Агростартап» стали 12 крестьянско-фермерских хозяйств, которые реализуют проекты по содержанию крупного рогатого скота мясного и молочного направлений, овцеводству, пчеловодству, птицеводству, выращиванию ягод, овощей и картофеля. Всего за прошлый год предприятия малых форм хозяйствования получили более 376 миллионов рублей господдержки, из них свыше 288 миллионов рублей составляют средства областного бюджета», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Также по инициативе Главы региона была открыта «Вологодская школа фермера», где можно пройти обучение по ведению сельхозпроизводства. Активную поддержку аграриям оказывает и Вологодский консультационный центр АПК, специалисты которого проводят выездные консультации, помогают фермерам с отчетностью и при необходимости сопровождают в ручном режиме.

Посевная кампания в Сысертском районе Свердловской области(2025)|Фото: Накануне.RU

Все меры поддержки сельхозтоваропроизводителей реализуются в Вологодской области в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который был инициирован Президентом.

Теги: георгий филимонов, поддержка, агростартап, аграрии, фермеры


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