10 Июня 2025
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Свердловским врачам вручили премию "Медицинский олимп"

Сегодня в Екатеринбурге чествовали лучших представителей системы здравоохранения города и Свердловской области на престижной премии «Медицинский Олимп». Заветную статуэтку медицинского «Оскара» получили 57 врачей в семи номинациях. Вручение профессиональной награды ежегодно проходит в канун празднования Дня медицинского работника при поддержке Фонда святой Екатерины. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Торжественную церемонию «Медицинский Олимп» открыл глава Свердловской области Денис Паслер. В своей речи он отметил, что профессия медицинского работника – особенная, как и люди, которые трудятся на этом посту.

«На этот год запланирован капитальный ремонт в более 170 учреждениях по всей области. Конечно же, вопрос здравоохранения – сегодня один из важнейших как в стране, так и в Свердловской области. Все задатки для того, чтобы быть лучшими в России, у нас с вами есть. И, в первую очередь, это замечательные профессионалы-врачи, в том числе ветераны отрасли, которые помогали и помогают пациентам сейчас, а также передают свои навыки молодёжи», – отметил в своём выступлении Денис Паслер.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Профессиональная награда способствует распространению передового опыта спасения жителей Свердловской области и модернизации медицинской отрасли. 

«Мы, медицинские работники, ежедневно сталкиваемся с вызовами, которые требуют максимальной самоотдачи и профессионализма, постоянного развития компетенций и получения новых навыков. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и благодарных глаз пациентов, ради которых мы с вами трудимся», — сказала заместитель губернатора Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В этом году награды отправились в 15 крупных областных медцентров и районных больниц региона. В номинации «Служу Отечеству» были отмечены сотрудники военного госпиталя №354, Уральского государственного медицинского университета и Сухоложской больницы. Врачи госпиталя ветеранов войн, Свердловской областной клинической больница №1 и военного госпиталя №354 взяли победу в категории «Врачи Победе». В номинации «Технология года» победа досталось врачам двух главных медицинских центров региона — Областной детской клинической больницы и Свердловской областной клинической больницы №1.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Особенным моментом церемонии стало чествование сразу пяти медицинских учреждений, врачи которых боролись за жизни 15 человек, пострадавших после обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа. В номинации «Спасание года» отмечены: Станция скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил, Территориальный центр медицины катастроф, клиническая больница №23 г. Екатеринбург, детская больница №9 и Свердловская областная клиническая больница №1.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В числе гостей и участников премии «Медицинский Олимп» были Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, меценат и руководитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и другие.

Теги: медицинский олимп, фонд святой екатерины, паслер, андреев, меценаты


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