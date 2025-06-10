В АТОР опровергли информацию о массовой аллергии на солнце у россиян в Турции

Информация о массовой аллергии на солнце у россиян, отдыхающих в Турции, не соответствует действительности, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Никакой "катастрофы" и "ада", как пишут СМИ, в Турции нет, - сообщили РИА Новости в ведомстве. - Страховые компании говорят, что количество обращений по таким поводам и сейчас в пределах ежегодной нормы (низкой)".

Ранее SHOT писал, что на популярных турецких курортах зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Как рассказали отдыхающие, жара в 35–40 градусов и палящее солнце спровоцировали сильный зуд и красноту, пятна по всему телу. По информации телеграм-канала, десятки россиян лежат под капельницами.