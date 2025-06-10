Funk’n’stein станет хедлайнерами Ural Music Night 2025

Организаторы Уральской ночи музыки объявили очередных хедлайнеров 2025 года. Израильская группа Funk’n’stein выступит на Плотинке на площадке "Капсула времени".

"Восемь лучших музыкантов объединились, чтобы создать главную фанк-группу Израиля — и уже 27 июня они зажгут на сцене в самом центре Екатеринбурга! Их музыка — это мощный грув, зажигательные духовые партии и песни, которые невозможно слушать, сидя на месте", — рассказали организаторы.

В составе группы на вокале стоят Элран Декель, Шломи Алон, который также играет на саксофоне, Алон Фриман, стоящий за клавишами, Яир Слуцки с тромбоном, Амит Саги и Идан Энгель, исполняющие на гитаре и басу соответственно. За трубу в группе отвечает Сефи Зислинг, а за ударные — Май Сегал.

До этого Funk’n’stein выступали на ведущих фестивалях и клубных сценах Германии, Польши, Австралии, Великобритании, Нидерландов, Литвы, Израиля и России — от Кремля и "Усадьбы Jazz" до Paradiso в Амстердаме. Их треки также можно было услышать в шоу Comedy Club и "Открытый микрофон".