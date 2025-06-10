В Екатеринбурге определен поставщик 15 трехсекционных трамваев

В Екатеринбурге завершился аукцион на право поставить городу 15 трехсекционных трамваев. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, победителем торгов стал Усть-Катавский вагоностроительный завод.

По данным городской администрации, за счет конкурсной процедуры Екатеринбургу удалось сэкономить более полумиллиарда рублей: при начальной цене контракта в почти 2,7 млрд рублей выигравший аукцион челябинский поставщик получит 2,1 млрд. Среди особенностей составов – полная низкопольность, современное оборудование (кондиционеры, климат-контроль, табло, USB-разъемы) и вместимость более 150 пассажиров.

Согласно контракту, новые трамваи появятся в Екатеринбурге до 31 января 2026 года. Ранее назывались другие даты – с июля по сентябрь 2025 года.

Напомним, что недавно город закупил 15 автобусов-гармошек вместимостью более 150 человек каждый.