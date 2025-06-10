Организаторы "Атмофест" рассказали, как преобразится Екатеринбург во время фестиваля

Фестиваль "Атмофест" пройдет с 15 по 24 августа в Екатеринбурге и объединит ландшафтное искусство с высокой кухней, музыкой, танцами, арт-объектами и спортом. Концепцией фестиваля станет создание площадки, на которой развивается все креативное и инновационное.

Напомним, что в прошлом году "Атмофест" получил постоянную площадку в Екатеринбурге — набережную городского пруда севернее Макаровского моста. На данный момент речь идет о благоустройстве и озеленении набережной от лодочной станции до дома № 11 по улице Гражданская. Организаторы решили устроить больше активностей, благодаря чему за 10 дней фестиваля местным объединениям предложат 900 часовых слотов для собственных мероприятий.

"Мы про молодежные проекты. И про тех, кто молод внутри. Мы для осознанных жителей города. Человек-проект — это про нас. Он сам проектирует свою жизнь и проживает её в энергии и вдохновении. Он созидает, а не рушит. Мы за преемственность поколений, за честность и открытость. Мы работаем в связке с природой, создавая безопасную, дружественную среду и цветущий город", — рассказывает директор фестиваля "Атмофест" Юлия Сорокина.

Еще одной новинкой станет сфера гастрономии. Прислушавшись к оценке горожан, кроме стритфуда в этом году будет доступен фудкорт с высокой кухней, вдохновленный ботанической тематикой. Гости фестиваля также смогут заказать столик, чтобы увидеть гастрономические шоу и удовлетворить не только потребность в прекрасном, но во вкусном.

Но главной темой все же остается озеленение берега. Уже подготовлено 20 видов лиан, которые будут застилать камни у берега и подниматься вверх по специальным аркам. Последние расположатся над дорожками в качестве фотозоны для посетителей. У воды за Гражданской, 11 также обустроят песочный пляж, а сады фестиваля уральские флористы дополнят элементами, передающими местный колорит. На территории, созданной в 2024 году, организаторы запустят танцевальный флешмоб, который начнется в Екатеринбурге, а продолжится с участниками прошлого года в других городах и странах.

Кроме того, во время "Атмофеста" пройдет выставка произведений искусства.

"У нас выходят два музея — выставочный центр "Эрмитаж -Урал" и Музей Андеграунда. Они будут делать свои экспозиции. Для этого мы используем всю стену вдоль Гражданской, 11. Здесь в лайтбоксах будут размещены флористические композиции. У Музея Андерграунда будут безумно классные металлические скульптуры, которые смогут нормально перенести осадки", — рассказала Юлия Сорокина.

Гости фестиваля также смогут оставить на набережной частичку "себя" и посадить собственное дерево. Горожане сами выбирают саженец, а затем ухаживают и следят за самочувствием дерева. Таким образом, набережная станет не просто красивым местом, а личным оберегаемым местом для жителей Екатеринбурга.

Одним из центральных объектов "Атмофеста" станет восстановленный пирс лодочной станции "Локомотив", выполненный в форме усеченной пирамиды. Внутри контура пристани разместится биоплато — участок водоема с водными растениями, которые будут чистить воду. Белокрыльник болотный, рогоз узколистный, осока черная и еще 9 видов водных трав и цветов будут поглощать и нейтрализовывать загрязняющие воду вещества. Высадка растений начнется в июле в рамках подготовки к фестивалю.

Организаторы подготовили и водную спортивную программу. Недалеко от пирса все 10 дней фестиваля с утра будут проходить занятия по йоге, пилатесу и другие практики, которые разбавят музыкальные и танцевальные мероприятия. Выступления музыкальных коллективов и профессиональных танцевальных сообществ разных направлений будут сменять друг друга на протяжении всего фестиваля. Новый пирс также станет площадкой для стендапа, который дополнит ряд нововведений этого года.

Напомним, что каждый год организаторы "Атмофеста" будут облагораживать часть берега городского пруда. До 2030 года они планируют озеленить территорию до плотины XIX века на реке Ольховка. Ускорить строительство набережной можно прямо сейчас, проголосовав по ссылке.