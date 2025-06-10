"Смотрящий" за Средним Уралом частично признал вину в оскорблении и угрозах сотруднику ГУФСИН

Марсель Гасанов частично признал вину по двум из трех статей, которые ему вменяют. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, в сентябре 2024 года решением "воров в законе" Шакро Молодого и Бадри Кутаисского Гасанов был назначен "смотрящим" за Свердловской областью, за что его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). В обязанности Гасанова входили контроль и пополнение преступной кассы, ее распределение, пропаганда уголовно-воровских традиций на территории области, разрешение конфликтных ситуаций в преступной среде.

Также в марте 2025 года обвиняемый, содержащийся под стражей в учреждении ГУФСИН, оскорбил сотрудника учреждения (ст. 319 УК РФ) и неоднократно высказал в его адрес угрозы применения насилия (ч. 2 ст. 321 УК РФ).

Сегодня в Свердловском областном суде было оглашено обвинительное заключение по уголовному делу. Гасанов заявил, что не признает вину по 210 статье, однако частично признал вину в оскорблении сотрудника ГУФСИН и угрозах в его адрес. Свое поведение обвиняемый назвал ошибкой и пояснил, что находился в критическом состоянии и не осознавал, что говорит.

Судебное следствие продолжится на следующем судебном заседании, которое назначено на 31 июля 2025 года на 10.30.

Марсель Гасанов был задержан 11 февраля в Екатеринбурге. В полиции отмечали, что в определенных кругах он известен по прозвищам "Марсель Махачкалинский" или "Марс" и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.