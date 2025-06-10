Строительство новой детской поликлиники в Екатеринбурге идет к завершению

Строительство новой детской поликлиники ДГКБ №9 на улице Готвальда в Заречном микрорайоне Екатеринбурга близится к своему завершению. Снаружи здание выглядит почти готовым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", рабочие закончили работы по утеплению и отделке фасада: четырехэтажное здание покрасили в зеленый, белый и терракотовый цвета в тон окружающей застройке. На территории вокруг поликлиники полным ходом идут работы по благоустройству: здесь укладывают пешеходные дорожки, разбивают газоны, организовывают подъездные пути для санитарного транспорта.

"Закончено устройство как внешних, так и внутренних инженерных сетей, продолжается чистовая отделка помещений. В большинстве кабинетов уже уложен линолеум, кафельная плитка, окрашены стены, установлены кондиционеры. Продолжается поставка мебели и технологического оборудования. Уже получено и смонтировано рентгенологическое оборудование – его отличает низкая лучевая нагрузка, что особенно важно в работе с маленьким пациентами. Ведется оснащение и пусконаладка оборудования в центральном стерилизационном отделении", - рассказал руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Михаил Копьев.

Строители оборудуют поликлинику "под ключ": помимо кабинетов для приема участковых педиатров и узких специалистов здесь будут оснащена клинико-диагностическая лаборатория и отделение неотложной помощи, отделение функциональной диагностики и медицинской реабилитации. В поликлинике предусмотрена безбарьерная доступная среда для маломобильных групп населения; на первом этаже будет колясочная, на каждом этаже предусмотрены игровые комнаты. Завершить работы строители планируют уже через два месяца, далее стартует процесс передачи объекта медикам и лицензирование.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Ее строительство стартовало в рамках национального проекта "Здравоохранение" и продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Поликлиника ДГКБ №9 – далеко не первый объект медицинского назначения, который в Екатеринбурге возводит "Атомстройкомплекс". В прошлом году компания ввела в эксплуатацию взрослую поликлинику в Академическом районе, ее высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее компания построила Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Областной противотуберкулезный диспансер, несколько отделений МНТК "Микрохирургия глаза" и многие другие знаковые объекты медицинского назначения. За значительный вклад в развитие городской среды в этом году компания получила премию "Номер один", учрежденную Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой.