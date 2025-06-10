С 1 июля 2025 года в Тюменской области создается департамент молодежной политики

С 1 июля 2025 года в Тюменской области создается департамент молодежной политики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Моор отметил, что это решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина о национальных целях развития и в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети". Департамент будет координировать все ключевые проекты в сфере молодежной политики — от патриотического воспитания до добровольчества и взаимодействия с общественными объединениями. Новый департамент получит часть полномочий уже существующих структур.

"Сегодня важно не просто поддерживать молодежные инициативы, но и выстраивать системную политику, ведь это наш стратегический резерв. В ведомство нового органа перейдет ряд полномочий Департамента общественных связей и Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Его куратором станет заместитель губернатора Алексей Райдер", - прокомментировал Александр Моор.

Отметим, что прежде работу с молодежью курировал политический замгубернатора Павел Белявский.