Рябков: РФ будет добиваться от США внятной реакции на предложения по авиасообщению

Москва будет добиваться более внятного ответа от Вашингтона на свои предложения по возобновлению авиасообщения и возвращения дипломатической собственности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он выразил надежду, что третий раунд консультаций РФ и США по двусторонним вопросам состоится очень скоро, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в отношениях с США легких вопросов не бывает, но, "условно говоря, с визами проще разобраться, чем с возобновлением прямого авиасообщения".

В конце марта новый посол России в США Александр Дарчиев заявлял, что планирует " содействовать" тому, чтобы возобновить авиасообщение между странами.

В феврале МИД РФ сообщал, что на переговорах в Турции представители дипломатических миссий России и США обсудили, в том числе, возможность восстановления прямого авиасообщения.