Денис Паслер проведет первую большую пресс-конференцию на "Уральском медиафоруме"

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в середине июля проведет свою первую большую пресс-конференцию для всех региональных СМИ. Об этом сообщила новый директор департамента информационной политики Свердловской области Инна Аверкова.

По ее словам, пресс-конференция пройдет на полях "Уральского медиафорума" вскоре после проведения международной выставки "Иннопром". На эту пресс-конференцию, в отличие от первой встречи Паслера с екатеринбургскими СМИ в апреле, будут приглашены все издания региона, включая представителей муниципальных СМИ из городов Свердловской области.

"Уральский медиафорум" — это коммуникативная площадка для открытого общения, обмена опытом, развития медиасреды и повышения уровня компетенций ведущих журналистов, медиаменеджеров и представителей пресс-служб Свердловской области. Проходит ежегодно в Екатеринбурге.