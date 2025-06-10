ТМК показала, как будет выглядеть полигон промышленных отходов ПНТЗ

Трубная металлургическая компания (ТМК) презентовала проект нового полигона промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) представителям СМИ Свердловской области на примере существующего аналогичного объекта Волжского трубного завода (ВТЗ) в Волгоградской области. В ходе пресс-тура ко Дню эколога гости ознакомились с действующим объектом и сравнили его с будущим подобным сооружением в уральском регионе, сообщает пресс-служба ТМК.

Полигон захоронения отходов 3-го, 4-го и 5-го ("умеренно опасные", "малоопасные" и "практические неопасные" соответственно) классов опасности ВТЗ открыт в 2013 году. Здесь обеспечивается полная изоляция отходов от почвы благодаря уложенному в основание полигона противофильтрационному экрану и накрывающей слой отходов геосинтетической мембране. Такая герметичная капсула предотвращает проникновение загрязняющих веществ в грунтовые воды и атмосферу.

Подобный принцип будет использован и при строительстве полигона промышленных отходов ПНТЗ — предусмотрен двойной противофильтрационный экран на основе бентонитовых матов и геосинтетических материалов, исключающий попадание веществ в подземные воды и почву. Этот способ относится к наилучшим доступным технологиям, при этом на объекте ПНТЗ будут размещаться только отходы 4-го ("малоопасные") и 5-го ("практически неопасные") класса опасности.

Из образующихся на ВТЗ отходов на полигон поступает 8%, и в ходе визита представителям СМИ продемонстрировали процесс их выгрузки на действующую карту. Остальные 92% отходов повторно используются в производстве. Гостям также показали закапсулированную карту (один из использованных участков полигона), где реализуется уникальный климатический проект "Карбоновая ферма". В процессе рекультивации на ней были высажены деревья, на базе которых проводятся научно-исследовательские работы по определению пород растений, способных поглощать максимально возможное количество углекислого газа и пригодных к созданию эффективного "зеленого щита" ВТЗ. За одиннадцать лет эксплуатации полигона заполнены и закрыты шесть карт с отходами — это 26% от запроектированного количества карт.

Проект полигона ПНТЗ предполагает строительство первой очереди из пяти карт для размещения отходов, в дальнейшем поэтапно будут построены 13 карт (на полигоне ВТЗ – 33 карты). На первоуральский полигон будет распространена практика регулярного мониторинга воздействия на окружающую среду более чем по десяти направлениям, как это уже осуществляется на полигоне в Волжском. Новый полигон обеспечит полный контроль ПНТЗ над размещением и хранением образующихся отходов на собственной технологичной площадке, что позволит гарантировать безопасность этого процесса в соответствии с самыми строгими требованиями.