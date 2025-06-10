В свердловском минздраве предложили продолжить передачу "скорой" на аутсорсинг

Перевод автомобильного парка "скорой помощи" на аутсорсинг в частные руки уменьшит время доезда врачей до пациентов. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова, выступая перед областными депутатами на заседании заксобрания.

"Скорая помощь" приезжает с большим опозданием, которое исчисляется порой и часами, обратила внимание председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. На это депутатам поступает очень много жалоб. Также не соблюдаются планы по обработке вызовов.

"Запланировано было 1452 вызова, а на самом деле 975. У "скорой помощи" мало машин? Врачей мало? Чего не хватает для того, чтобы, во-первых, быстро приезжали бригады и оказывали помощь, а второе, выполняли план?", — спросила Бабушкина.

Как отметила Светлана Филиппова, в прошлом году рассматривался вопрос о переводе на аутсорсинг автомобильного парка "скорой помощи" Екатеринбурга. Опыт применения этой технологии "исключительно положительно" зарекомендовал себя в Нижнем Тагиле, где увеличилось и количество выездов, и скорость доезда, рассказала чиновница.

"Я думаю, что в этом году к вопросу к этому мы вернемся. И если с 2026 года автомобильная служба "скорой помощи" будет переведена на аутсорсинг, то это исключительно в положительную сторону повлияет на скорость доезда", — добавила она.

Еще одной причиной опозданий "скорой помощи" на вызов являются условия транспортной доступности в Екатеринбурге — не всегда возможно, исходя из дорожной ситуации, доехать в нужные сроки, констатировала Филиппова.

Депутат Леонид Хаютин выразил сомнение относительно влияния передачи автопарка "скорых" на аутсорс на время доезда. "Водители те же, машины те же. Почему время доезда уменьшится?" — задал он вопрос.

Как объяснила Филиппова, водители остаются те же, но парк автомобилей при переходе на аутсорсинг предоставляет частная компания, и на работу в муниципальное учреждение заходит парк новых автомобилей.

"Поскольку организация, осуществляющая услуги аутсорсинга для транспорта "скорой помощи", не является государственной, она не обязана покупать запчасти для машин по самым дешевым ценам. Госучреждения ограничивают себя рамками процедуры покупки тех или иных не только запчастей, но и лекарственных препаратов. А частной организации это сделать гораздо проще: они не обязаны покупать запчасти дешевле, они могут их купить быстрее, и эти запчасти будут лучше. И удивительным образом оказалось, по опыту Нижнего Тагила, что машины ломаются меньше, потому что у них другие запчасти, и собственник волен следить за ними таким образом, чтобы машины были всегда в строю. К тому же у них есть дублирующий парк. В этой связи, количество машин в исправном состоянии становится больше, что, безусловно, способствует доезду в установленные сроки", — резюмировала замминистра.

Однако Людмила Бабушкина на это возразила, что государственные учреждения тоже закупают и запчасти, и детали, и оборудование. "И уверяю вас, те, кто занимаются этим, очень заинтересованы, чтобы было все качественное. Немножко вы поаккуратнее с информацией. Ладно?" — сказала Бабушкина.

Зампредседателя комитета заксобрания по социальной политике Владимир Радаев также не согласился с мнением касательно способности "частников" изменить ситуацию с доступностью "скорой помощи".

"Где вы видели аутсорсера, чтобы он свои деньги с кармана вытаскивал, запчасти дорогие покупал? Вы ошибаетесь", — указал он.