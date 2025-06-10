Протестующие в Лос-Анджелесе возводят баррикады

Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады из мусорных баков и заграждений.

Как сообщает РИА Новости, это произошло после того, как полиция, применив резиновые пули и слезоточивый газ, оттеснила митингующих.

Несмотря на то, что протестующих на улицах стало меньше, ситуация накаляется. Митингующие начали громить магазины, нападают на машины полиции, закидывая их различными предметами.

Столкновения правоохранителей и митингующих начались после рейдов иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегалов в городе, в ходе которых были задержаны десятки человек. Из-за беспорядков федеральные власти ввели в Лос-Анджелес две тысячи бойцов Нацгвардии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес был бы "стерт с лица земли", если бы не его решение ввести в город войска Нацгвардии для подавления беспорядков.