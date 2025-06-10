РЖД спустя 5 лет возобновляет прямое сообщение из Северной Кореи в Россию

Спустя пять лет перерыва, РЖД возобновляет прямое сообщение из КНДР в Россию. Курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой запускают уже 17 июня а между Пхеньяном и Хабаровском - 19 июня.

Напомним, что пассажирское железнодорожное сообщение с Северной Кореей было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

"Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тыс. км, а время в пути – 8 суток. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и т. д.", - рассказали в пресс-службе РЖД.

С Москвой сообщение предусмотрено дважды в месяц:

из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно;

из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно.

С Хабаровском же прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться всего один раз в месяц, зато время в пути составит чуть более двух дней:

из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа;

из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца.

Перевозка пассажиров будет осуществляться только в купейных вагонах. Приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи – 60 суток до отправления.



