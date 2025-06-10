Отравившиеся в "Олимпийской ребячке" дети отчислены со смены

Отравившиеся в "Олимпийской ребячке" дети отчислены со смены, сообщает РБК Тюмень.

Причина — нарушение правил распорядка. Родители школьников принесли лагерю официальные извинения. Препараты находились у детей без уведомления об этом медперсонала. Родители выразили лагерю благодарность за своевременную помощь детям.

Напомним, в начале июня стало известно, что двое шестиклассников, отдыхающих в лагере "Олимпийская ребячка" напились таблеток, от которых при употреблении в большом количестве может подскочить температура. Девочка и мальчик выпили сразу по пять таблеток. Так дети надеялись досрочно вернуться из лагеря домой.

Детям стало плохо, их госпитализировали с отравлением. Мальчик уже выписан, девочка по-прежнему в стационаре.