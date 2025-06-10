10 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Угрожали ножом и кидались на подростков. В Серове будут судить мужчин, обвиняемых в грабеже и хулиганских нападениях

В Серове перед судом предстанут двое мужчин 1998 и 1992 г.р., обвиняемых в грабежах и хулиганских нападениях на местных жителей в общественных местах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, не стали исключением и подростки, которые несколько раз становились жертвой дебоширов.

По версии следствия, вечером 16 марта 2025 года в разных частях города обвиняемые, будучи пьяными, инициировали конфликтные ситуации с прохожими и несовершеннолетними. Хватало любого незначительного повода. Например, рядом с одним из магазинов, мужчины напали на прохожего, который сделал им замечание об аморальности их поведения. Тогда обвиняемые достали нож и стали угрожать ему расправой. Затем один из них похитил у потерпевшего его рюкзак с продуктами питания.

Следующий инцидент произошел на остановке общественного транспорта, когда обвиняемые пристали к троим подросткам. Один из мужчин кинулся на несовершеннолетнего, и стал руками наносить ему удары, замахиваясь ножом.

Затем, уже в магазине, мужчины напали на семью с двумя детьми. На сделанные замечания бросились на отца, наносили удары ногами по его телу и голове. Также причинили телесные повреждения жене мужчины, которая пыталась защитить супруга. После этого, в этом же магазине, дебоширы вновь напали на троих подростков и отца одного их них, нанося потерпевшим удары руками, угрожая расправой и демонстрируя при этом нож.

Оба обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушения общественного порядка". Кроме того, один из них также обвиняется в совершении преступления по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья".

В ходе предварительного расследования обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

Теги: Серов, нападение, угрозы, грабеж, суд


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