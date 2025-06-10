10 Июня 2025
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Ямальские депутаты на внеочередном заседании окружного заксобрания утвердили дату выборов депутатов восьмого созыва

Ямальские депутаты на внеочередном заседании окружного заксобрания утвердили дату выборов депутатов восьмого созыва. Выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Действующий состав депутатов седьмого созыва завершает свою работу. В соответствии с законом необходимо своевременно определить дату новых выборов. Мы выполнили все правовые требования. Жителям округа предстоит определить новый состав регионального парламента в ходе единого дня голосования 14 сентября 2025 года", – пояснил председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.

В действующем седьмом созыве окружного парламента работают 22 депутата. Во фракцию "Единая Россия" входят 18 человек, два депутата – во фракцию ЛДПР, по одному входят во фракции КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Из 22 депутатов 11 избраны по одномандатным округам, 11 – по партийным спискам.

В течение 10 дней после официального объявления результатов выборов будет создан организационный комитет для подготовки первого заседания нового созыва Заксобрания. Оно должно быть проведено не позднее чем через 30 дней после избрания депутатов.

Теги: выборы, голосование, депутаты, единый день голосования


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