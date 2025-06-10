10 Июня 2025
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Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Екатеринбурге 8-летняя девочка на самокате врезалась в автомобиль

В Екатеринбурге 8-летняя девочка на самокате врезалась в движущийся автомобиль. Как рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ребенка доставили в детскую городскую больницу с травмой головы.

Инцидент произошел 9 июня примерно в 13.35 вблизи дома № 83 на ул. Заводская. 23-летняя девушка за рулем "Ssang Yong Kyron", двигаясь в сторону ул. Серафимы Дерябиной, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставила преимущество и допустил наезд на ребенка.

ДТП с несовершеннолетней на самокате на ул. Заводская вблизи дома № 83 в Екатеринбурге(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Девушка пояснила, что двигалась со скоростью 20 км/ч, при подъезде к пешеходному переходу в зоне ее видимости никого не было. Внезапно она почувствовала удар в правую дверь и применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. На месте сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что стаж вождения девушки составляет 11 месяцев, во время ДТП была трезва.

Мать девочки рассказала, что дочь отправилась на тренировку в УСК "Олимпиец", расположенный на ул. Шаумяна. Правила дорожного движения ей напоминают ежедневно, но почему-то именно сегодня девочка не спешилась при переходе проезжей части.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Водитель привлечена к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения".

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей снижать скорость своего транспортного средства при подъезде к пешеходным переходам, а въезжать на пешеходный переход только после того, как полностью убедились, что на пешеходном переходе нет пешеходов. А водителям, имеющим малый опыт вождения, важно вдвойне увеличивать концентрацию внимания при управлении транспортными средствами.

Родителям и законным представителям провести с детьми дополнительные беседы о неукоснительном соблюдении ПДД, а также напомнить, что на самокате и велосипеде, необходимо спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

Теги: Екатеринбург, ДТП, ребенок, самокат


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