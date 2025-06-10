10 Июня 2025
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Общество Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: Более 230 тысяч томичей проголосовали за проекты благоустройства

Три дня осталось до завершения голосования за выбор общественных пространств, которые будут благоустроены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Томской области в 2026 году. Финальным днем голосования станет День России 12 июня.

"Больше 230 тысяч жителей Томской области проголосовали за проекты благоустройства!", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор региона Владимир Мазур.

(2024)|Фото: tomsk.gov.ru

Напомним, в Томской области на голосование выдвинут 61 проект, из которых по итогам голосования будут выбраны 43 проекта-победителя. Финальным днем голосования станет День России, 12 июня.

Как сообщил губернатор, самыми активными в голосовании стали Северск, Асиновский и Парабельский районы. Также проявили высокий интерес к выбору объектов жители Александровского, Первомайского, Колпашевского, Тегульдетского районов, Стрежевого и Кедрового.

При этом самое большое число проголосовавших отмечено среди жителей областного центра, здесь 127 тысяч человек отдали свой голос.

Лидерами по числу набранных голосов сейчас являются томские дизайн-проекты благоустройства второй очереди Белого озера (более 14 тысяч голосов) и скверов у Мавлюкеевского и Кухтеринского озер (каждый порядка 12,5 тысяч голосов). Также около 8 тысяч человек проголосовало за благоустройство томского сквера по ул. Яковлева, 35, напротив школы № 31.

В Северске участвуют в голосовании 10 проектов, самым популярным пока является проект благоустройства прибрежного парка по ул. Ленина (более 5,5 тысяч голосов). Также более 3,5 тысяч человек проголосовало за обустройство зоны отдыха в с. Первомайское, по ул. Ленинской, 97А.

В Томском районе из 11 участвующих в голосовании проектов лидирует третья очередь благоустройства пешеходной аллеи с велодорожкой «Южный Луч» в Зональненском сельском поселении (более 1,5 тысячи голосов). 

В Стрежевом из восьми проектов чаще всего выбирают общественную территорию на Окуневом озере (более 2,3 тысячи голосов).

В Асиновском районе в голосовании участвуют пять проектов; в поддержку дизайн-проектов благоустройства сквера на пересечении улиц Ленина и Фурманова, а также улицы Стадионной поступило по 1,5 тысячи голосов.

У граждан еще есть возможность проголосовать за проекты благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до 12 июня вклю

(2025)|Фото: t.me/mazur_70чительно.

В голосовании может принять участие каждый житель Томской области старше 14 лет.  Отдать свой голос можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Кроме того, осуществить выбор жителям региона помогают волонтеры, которые работают по всей области.

Теги: владимир мазур, голосование, благоустройство территторий,


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