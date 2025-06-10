В Татарстане рано утром отразили атаку БПЛА

В двух районах Татарстана во вторник утром отразили атаку БПЛА. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как заявил глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале, средствами ПВО успешно отражена атака БПЛА. Угроз для жителей Елабуги нет.

Глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев также сообщил об уничтожении БПЛА в небе над Нижнекамском. "Сработала система безопасности, - написал он в Telegram-канале. - Технологический процесс предприятий не нарушен".

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани и Нижнекамска.

Всего, по данным Минобороны РФ, с 21:50 мск 9 июня до 5:50 мск 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника. 46 БПЛА сбиты над Брянской областью, 20 — над Белгородской. По девять БПЛА нейтрализованы над Воронежской областью и Крымом, по четыре БПЛА — над Калужской областью и Татарстаном. Три беспилотника сбиты над Московской областью, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, еще один — над Смоленской областью.