На Урале банк терроризировал женщину звонками, требуя вернуть несуществующий долг

В Свердловской области оштрафовали банк за навязчивые звонки местной жительнице. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП по региону, от женщины требовали вернуть задолженность, которой не существует. За короткий промежуток времени ей на телефон поступило более 60 звонков.

Как рассказала сама свердловчанка, у нее с банком нет заключенных кредитных договоров, по которым могла бы образоваться задолженность. А вот ее супруг имел перед банком кредитные обязательства. Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП провели проверку, установив, что гражданка не является стороной договорных отношений, согласие на взаимодействие с ней банков ни женщина ни ее супруг не давали.

В связи с этим, бан привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Директору организации разъяснили, что штраф должен быть выплачен не позднее 60 дней, иначе его размер будет увеличен вдвое. Штраф был погашен в полном объеме.