Кравцов поддержал инициативу о возвращении "Азбуке" названия "Букварь"

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поддержал возвращение букварей в школы.

По его словам, при этом данная инициатива требует дополнительного обсуждения. "Но, в принципе, идея хорошая", - заявил он.

Как заявили в пресс-службе Минпросвещения, в настоящее время продолжается разработка единых государственных учебников по русскому языку, литературе и литературному чтению.

"В комплекте с ними в качестве учебных пособий будут предусмотрены словари, в том числе для младших классов – буквари", - отметили в пресс-службе, сообщает РИА "Новости".

Ранее советник российского президента Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки".

Президенту России Владимиру Путину показали макет будущего букваря из единой государственной линейки учебников, которые сейчас разрабатываются.