Дуров дал интервью журналисту Карлсону

Создатель Telegram Павел Дуров дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону.

Беседа началась с вопроса о заведенном в отношении него уголовном деле во Франции. Бизнесмен заявил, что не понимает, в чем его обвиняют французские власти. "Такая трактовка "соучастия" крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет", – указал Дуров.

Он сказал, что не мог поговорить со своими детьми из-за отсутствия связи. Его близкие были сбиты с толку и очень обеспокоены. Дуров заявил, что является устойчивым к стрессу, поэтому мог позаботиться о себе.

Дуров также отметил, что Telegram успешно монетизируется через платные подписки и другие способы без использования методов, связанных с извлечением личных данных для таргетированной рекламы.

Ранее Дуров в своем канале представил новую функцию – обрезку голосовых сообщений.