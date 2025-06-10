10 Июня 2025
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Фото: пресс-служба губернатора Курской области

Власти утвердили выплаты пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях

Кабмин России утвердил выплаты пострадавшим от терактов 31 мая и 1 июня в Брянской и Курской областях.

Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовой информации.

Члены семей погибших получат единовременное пособие в 1 567 500 руб. на каждого погибшего, распределяемое равными долями. Также предусмотрены выплаты при тяжком вреде здоровье или средней тяжести, при легком вреде здоровью.

На эти цели из резервного фонда правительства выделено 88 093 500 руб. При этом в Брянскую область направят 86 212 500 руб., в Курскую – 1 881 000 руб.

Напомним, в ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов. В Брянской области сооружение обрушилось на пассажирский поезд, погибло семь человек, пострадали 119. В Курской области конструкция упала во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и поездная бригада.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России.

Теги: теракты, выплаты


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