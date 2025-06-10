Израиль передал Украине устаревшие системы ПВО Patriot

Израиль передал Украине системы ПВО Patriot американского производства, которые стояли на вооружении армии Израиля в 1990-е годы.

Об этом заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский. "Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились передать их Украине", — указал он в интервью блогеру Маричке Довбенко. Дипломат выразил сожаление, что о военной помощи Израиля мало говорят.

Год назад Financial Times сообщила, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО Patriot.

Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, которых не хватает самим Штатам. Об этом ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио. Поэтому США сейчас не могут на это пойти, сказал он.