Мединский заявил, что россияне требуют удара "Орешником" по Киеву

Россияне требуют гораздо более жестких действий от властей в отношении Киева на фоне атак по территории РФ.

Об этом американскому журналисту Рику Санчесу заявил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, делегации РФ было очень тяжело ехать на второй раунд переговоров после терактов в Брянской и Курской областях.

Отмечается, что россияне теперь требуют ударов "Орешником" по Киеву и Львову, заявляя, что переговоров достаточно.

Мединский также рассказал, что мирный договор между Россией и Украиной мог быть подписан 28 февраля 2022 года. Условия Москвы для окончания конфликта тогда были мягче, чем сейчас.