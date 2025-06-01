До 89 человек выросло число пострадавших после подрыва моста в Брянской области

До 89 человек выросло число пострадавших после подрыва моста в Брянской области и крушения поезда "Климов - Москва", сообщает Baza.

Среди раненых четверо детей (двое из них в состоянии средней тяжести доставлены в местные больницы). Еще один из детей — младенец — в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Всего же в Москве на лечении находятся 16 пострадавших пассажиров. Столичные врачи делают все для помощи пострадавшим под Брянском.

Также в результате подрыва опор моста в Выгоничском районе Брянской области погибли семь человек.

В данный момент в Брянской области убрали поврежденные из-за аварии локомотив и три пассажирских вагона, приступили к дроблению упавших конструкций путепровода, — сообщает РЖД.