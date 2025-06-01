Минобороны РФ подтвердило повреждение авиационной техники из-за атаки беспилотников

Во время атаки FPV-дронами Мурманской и Иркутской области пострадали снятые с производства борты стратегической авиации Ту-95 и Ту-22. Информацию распространили Telegram-каналы.

В Минобороны РФ прокомментировали теракт с применением FPV-дронов. В ведомстве подтвердили, что в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Правда, конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили.

Также в Минобороны РФ сообщили, что атака была совершена также на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Однако там все атаки удалось отбить. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет.

Некоторые участники терактов задержаны.