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Происшествия Центральный ФО Брянская область
Фото: Накануне.RU

Семьям погибших при обрушении моста в Брянской области выплатят по 1,5 миллиона рублей

Семьям погибших граждан при обрушении моста в Выгоничском районе Брянской области выплатят по 1,5 млн руб. Такое заявление сегодня сделал губернатор региона Александр Богомаз, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавшие с тяжелыми травмами получат 750 тыс. руб. "Средним" и "легким" пострадавшим - 450 тыс. руб.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

По фактам ЧП возбуждены уголовные дела. Компания РЖД объявила о возвращении стоимости билетов пассажирам, а также о выплатах семьям погибших. На железной дороге ведутся восстановительные работы

Теги: выплаты, погибшие, пострадавшие, мост, поезд, подрыв


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