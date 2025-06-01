Путину доложили о ЧП в Брянской и Курской областях

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства получал доклады по линии ФСБ и МЧС в течение всей ночи. Также Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым и выслушал доклады о принимаемых мерах.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области.