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Фото: kremlin.ru

Путину доложили о ЧП в Брянской и Курской областях

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства получал доклады по линии ФСБ и МЧС в течение всей ночи. Также Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым и выслушал доклады о принимаемых мерах.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области.

Теги: Путин, Курская область, Брянская область, подрыв, мост, поезд


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