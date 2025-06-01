В Москву из Брянска эвакуируют трех пострадавших при обрушении моста детей

В Брянск для оказания помощи пострадавшим при обрушении моста прибыла бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы троих детей в сопровождении родителей и двух взрослых. Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные —автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, 31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

Позднее, в Железногорском районе Курской области около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.