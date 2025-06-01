В Следкоме подтвердили информацию о подрыве мостов в Брянской и Курской областях

Следственный комитет России подтвердил, что обрушение автомобильных мостов в Брянской и Курской областях произошло в результате подрыва. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, уголовные дела, возбужденные по фактам подрыва мостов переданы в Главное следственное управление ведомства.

31 мая, в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.

В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 03.00 также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

Уголовные дела по этим происшествиям председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать следователям Главного следственного управления ведомства. В настоящее время на местах происшествия работают сотрудники СК России, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.