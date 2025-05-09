Энергетики «Т Плюс» восстановили монумент героям войны в Первоуральске

В Первоуральске накануне Дня Победы торжественно открыли отреставрированный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны ученикам и учителям школы № 7. Монумент восстановили энергетики Первоуральских тепловых сетей Свердловского филиала «Т Плюс».

Памятник был установлен 40 лет назад на территории бывшей школы № 7. На нем увековечили имена 29 выпускников и пяти педагогов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Энергетики расширили мемориал, укрепили фундамент, заменили мраморную плитку, отреставрировали и покрасили пилоны, сохранив при этом первоначальный внешний вид.

В торжественном открытии, приуроченном к 80-летию Великой Победы, приняли участие школьники и учителя, представители власти и энергетики. Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложили к памятнику цветы.