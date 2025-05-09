В Кремле прошёл торжественный приём в честь Дня Победы

В Кремле состоялся торжественный приём в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. На нём выступил президент Владимир Путин.

По словам президента, значение события, которое знаменует День Победы, неоценимо для судеб мира. Для России и стран СНГ это часть истории практически каждой нашей семьи.

"Уверен, эти чувства хорошо понимают все, чьи близкие боролись с нацизмом и милитаризмом, сражались за свободу в Европе и в Атлантике, на Тихом океане, в Азии, в Африке – везде, где полыхал огонь Второй мировой войны. Мы в России помним, как нам помогали техникой, продовольствием. Мы преклоняемся перед этим великим поколением, где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы одна большая семья победителей", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.