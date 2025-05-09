"Били, бьем и будем бить!" Екатеринбург празднует великий праздник - День Победы!

Сегодня центр Екатеринбурга заполнен горожанами и гостями уральской столицы. Вместе со всей Россией город празднует 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование началось с прибытия ветеранов Великой Отечественной войны во главе с председателем Совета свердловской областной общественной организацией "Ветеранов в бою, труда" генерал-майором авиации в отставке Юрием Дмитриевичем Судаковым.

Копию Знамени Победы держал в руках ветеран Великой Отечественной войны, полковник Дмитрий Суворов, которому 15 мая исполнится уже 99 лет. Именно он в ходе операции по освобождению Минска летом 1944 года первым ворвался в город на мотоцикле "Урал", а после был награжден орденом красной звезды, а также медалями за боевые заслуги и взятие Кенигсберга.

За ними последовал парадный расчет Свердловской региональной организации содействия ветеранам боевых действий, который возглавил Евгений Тетерин, награждённый орденами почета, Красной Звезды, медалями за отвагу, за храбрость II степени.

Первое слово взял полномочный преподаватель президента в УрФО, участник спецоперации Артем Жога.

"Наша страна одержала безоговорочную победу, доказала свою мощь и величие. В 1945 году враг пришёл, чтобы стереть Советский Союз с лица земли и уничтожить всё, чем мы гордимся. Противник был уверен, что наши предки склонят головы, но в едином порыве все встали плечом к плечу, жители всех регионов стиснули зубы и приняли этот бой. Мужчины, женщины, старики, дети - у каждого был свой фронт, и каждый отдавался целиком ради победы. Сотни тысяч уральцев и сибиряков защищали родину на передовой. Мы чтим память павших и будем вечно благодарить за нашу жизнь. Особые слова признательности ветеранам, которые сегодня отмечают этот великий праздник вместе с нами. Спасибо, что сберегли Родину. Мы перед вами в неоплатном долгу. Великая Отечественная война стала жестоким уроком для всех нас. Она показала, как важно объединиться для защиты суверенитета и родной земли. Сегодня мы снова отстаиваем интересы нашей Родины. Под руководством верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина мы смело даем отпор противнику. Бойцы на переднем крае защищают соотечественников, освобождают исторические территории России и доказывают, что наш дух никому не сломить. Как и 80 лет назад, наше дело правое, а значит, враг будет вновь разбит и победа будет обязательно за нами", - сказал полпред.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной именно на Урале в кратчайшие сроки развернулись эвакуационные заводы, которые круглосуточно обеспечивали армию всем необходимым, за что сразу 12 городов Уральского федерального округа удостоились почетного звания "Город трудовой доблести".

Торжественную процессию под музыку композитора Александра Александрова "Священная война" открыли военнослужащие Почетного караула Центрального военного округа, которые пронесли легендарное знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Командовал парадом врио начальника штаба ЦВО, генерал-майор Александр Линьков.

По площади прошел оркестр военного Суворовского училища, мотострелковый полк, национальная гвардия РФ, женщины-военнослужащие Екатеринбургского гарнизона под командованием майора Ольги Прохоровой, студенты Екатеринбургского суворовского военного училища и многие другие.

Поздравить уральцев вышел лейтенант-генерал Дмитрий Глушенков. Он напомнил, что фашистский режим Германии течение нескольких месяцев покорил все страны Европы и только Советский Союз нарушил план Гитлера, остановив зверства и вернув свободу миру, о чем многие страны сегодня, увы, уже забыли.

"Советский многонациональный народ в едином порыве встал на защиту государства. Никто не смог нас поделить по национальности и вероисповеданию. Все воевали и добывали победу единой страной. Население многих европейских стран с Красной армией в едином строю громили фашистов: югославы, поляки, французы, болгары и многие другие стояли с нами в едином строю. Европейцы, вспомните, фашисты уничтожали народы и нации, расстреливали, живьем сжигали людей, ставили нечеловеческие опыты. И только Советский Союз остановил их, прекратил зверства и вернул мир в Европу и Азию. 27 млн жизней положено на алтарь Победы. Все, кто забыл уроки истории, в современном мире пытаются повторить ошибки прошлого. Недобитые фашисты, при поощрении многих европейских государств, пустили корни на Украине. Они снова заявили о себе, попытались поднять головы, взять власть, творить зверства, стравливать народы. Не выйдет! Мы никогда не дадим в обиду последователям фашистов никого.

Били, бьем и будем бить. Наше поколение защитников Отечества сделает все, чтобы уничтожить их, кто бы их не поддерживал. Мы не боялись и не боимся никого, как этого не понимают многие, плохо знающие историю. "Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" Так сказал наш президент, выразив идею всего народа. Россия была, есть и будет во все века! Дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны, спасибо вам за ту Великую Победу и годы мирной жизни после нее. Мы вас никогда не забудем и всем нашим потомкам расскажем, что вы сделали для нас. Клянемся сохранить нашу страну!" - сказал Глушенков.

После торжественного марша движение начала механизированная колонна из 94 единиц военной техники. По исторической брусчатке традиционно проехал легендарный танк Т-34. Следом проследовали танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М "Бережок", зенитная ракетная система С-300В4, бронемашина "Буран", автомобиль специального назначения "Титан" и медицинская "Линза". На платформах провезли беспилотные летательные аппараты.

В этом году масштабы празднования в столице Урала действительно поражают. Как и было обещано, в юбилейный год количество мест на трибунах увеличили с 1,2 тыс. почти до 3 тыс. В первых рядах самые почетные гости Парада - ветераны Великой Отечественной войны, в глазах которых была видна скорбь о друзьях и родных, не доживших до этого памятного дня. Рядом с ними расположились родственники военнослужащих и участников СВО.

Среди них на трибунах сидела и представитель Творческого сообщества художников России Татьяна Суровцева. Она ежегодно посещает Парад Победы.

"Сейчас сделаю этюд, композицию и в студии закончу маслом. Я хочу сделать именно композицию, как едет генерал, потом несколько видов армии, технику и самолеты. Я пишу в технике импрессионизма, мне важны впечатления, потому мне нужно быть в центре события, чтобы всю эту энергетику передать на холст", - рассказала Накануне.RU Татьяна Суровцева, добавив, что передаст картину Дому актера "Мой Урал" для выставки.

Слово взял временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"80 лет назад завершилось самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Она унесла жизни миллионов людей, перекроила судьбы, навеки разлучила близких, оставила детей сиротами, а женщин вдовами, в руины превратила процветающие города и села. Тогда, 80 лет назад, наши отцы, деды и прадеды ценой огромного мужества выстояли, спасли мир от нацизма. Более 700 тыс. свердловчан ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, 500 воинских частей и соединений были сформированы на Урале, в том числе легендарный добровольческий танковый корпус. Свердловская область стала кузницей оружия, воинским госпиталем, научной лабораторией, где создавались новые сплавы и лекарства, местом, где нашли новый дом бесценные коллекции Эрмитажа. За свой трудовой воинский подвиг наш регион получил высокое звание Опорного края державы.

Сегодня на передовой, в зоне специальной военной операции, внуки и правнуки ветеранов. Как и в годы Великой Отечественной войны, уральцы храбро и самоотверженно сражаются за родину, за свободу и независимость страны. Мы гордимся земляками — защитниками Курска и Белгорода, Донецка и Луганска, гордимся работниками наших оборонных предприятий, которые выпускают современную военную технику и все необходимое для армии. Гордимся волонтерами, представителями общественных организаций, активными и неравнодушными людьми, которые направляют гуманитарную помощь бойцам и жителям пострадавших регионов. Это значит, что мы снова вместе, в одном строю. Мы единый народ, одна страна. "Побеждать и не сдаваться" всегда было есть и будет в характере уральцев. Дорогие ветераны, вы пример для нас всех. Низкий поклон за ваш подвиг, за мужество, безграничную любовь к Родине. Вечная память павшим защитникам отечества. Слава народу-победителю, слава нашей Великой России", - сказал Паслер.

На время празднования в Екатеринбурге усилены меры безопасности: в центре города дежурят полицейские, волонтеры, медики и бригады пожарных. Для гостей Парада установлены туалетные модули и контейнеры для мусора.

В этом году главная сцена в историческом сквере работает с 8 по 9 мая, а концертная программа юбилейного года будет посвящена детству послевоенного периода. В исполнении сводного оркестра и хоровых коллективов города прозвучат советские хиты 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. Хедлайнерами вечернего большого концерта станут Юлия Паршута и группа "Рондо".

В 22:00 на акватории городского пруда состоится салют и праздничный фейерверк.