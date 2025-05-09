Вэнс: Россия не может рассчитывать на передачу территорий, которую она ещё даже не завоевала

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь высказался о России и её позиции по урегулированию кризиса на Украине. Он считает, что Российская Федерация "не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала".

По его словам, это требование было включено Москвой в первоначальный мирный план, приводит РБК слова Вэнса, сказанные в интервью Fox news.

Ранее американский вице-президент обратил внимание, что Россия выдвигает определенный набор требований касательно урегулирования украинского конфликта и этот "набор уступок" кажется администрации США излишним. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-президента.

"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Чтобы были устранены первопричины конфликта. Это очень важно, потому что это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности", - сказал Песков.

Он также выразил надежду, что американская сторона понимает, насколько украинский вопрос важен для России и сообщил, что контакты между РФ и США продолжаются, у России много каналов, по которым она доносит до американцев свою позицию.