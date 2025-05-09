09 Мая 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поздравил астраханцев с Днем Победы и прошел в шествии "Бессмертного полка"

Сегодня в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Астрахани состоялось торжественное построение войск Астраханского территориального гарнизона. Участие в нем приняло 1154 служащих личного состава. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны Степан Гладилин, Иван Ершов и Иван Осадченко.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин поздравил с праздником всех астраханцев.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Для всех нас 80-я годовщина Великой Победы – святая дата. Мы помним и чтим подвиг советского народа. Астраханцы сражались на передовой, обеспечивали армию продовольствием, оружием и снаряжением. Спасибо вам и низкий поклон! Бойцы и ветераны СВО – это продолжатели великих традиций. Новые поколения защитников Отечества так же как их деды и прадеды бьются за Родину. Мы преодолеем любые трудности во имя России. С праздником! С Днём Победы!», – обратился к присутствующим губернатор Игорь Бабушкин.

Под военные марши по площади прошли расчёты Астраханского территориального гарнизона. Всего были задействованы 1154 служащих личного состава. Среди них – военнослужащие ордена Красной звезды Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, Ордена Красной звезды 339-го радиотехнического полка, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области, Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области, УМВД, МЧС, УФСИН, ветераны вооружённых сил, а также представители УФССП и казачества.

Кроме того, в построении приняли участие воспитанники движения «Юнармия», Суворовского училища и казачьего кадетского корпуса им. атамана И.А. Бирюкова, курсанты Каспийского института морского и речного транспорта, Военного учебного центра при Астраханском государственном университете им. В.Н. Татищева, а также студенты Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Масштабную копию Знамени Победы размером 200 квадратных метров торжественно пронесли по площади ветераны боевых действий, локальных конфликтов, специальной военной операции и члены их семей, юнармейцы и поисковики.

(2025)|Фото: astrobl.ru

(2025)|Фото: astrobl.ru

Сразу после торжественного построения войск Астраханского гарнизона, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по центральной площади Астрахани прошли колонны «Бессмертного полка».

Астраханская область – единственный регион в Южном федеральном округе, где шествие состоялось в очном формате. В мероприятии принял участие губернатор Игорь Бабушкин.

Всероссийскую общественно-историческую акцию «Бессмертный полк» поддержали около 60 тысяч жителей Астрахани. Шествия прошли во всех муниципальных образованиях региона.

Помогали в организации и проведении акции более 700 волонтеров общественных организаций. Для этого добровольцы прошли обязательное обучение и инструктаж. Они готовили трибуны и помогали рассаживать гостей, сопровождали ветеранов, формировали и направляли колонны шествия.

Теги: игорь бабушкин, астраханцы, бессмертный полк, торжественное построение


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