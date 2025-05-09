Panasonic уволит 10 тысяч сотрудников

Корпорация Panasonic уволит 10 тыс. сотрудников. Сокращения пройдут как внутри страны, так и в иностранных представительствах.

Решение стало частью масштабной реструктуризации организации, приводит ТАСС данные японского общественного телевидения (NHK).

Сокращения по схожим причинам коснулись не только этой корпорации, и были они не только в 2025 г. Летом прошлого года стало известно, что производитель процессоров Intel собрался уволить 15% сотрудников (17,5 тыс. человек) и приостановить выплату дивидендов, начиная с четвертого квартала. Причиной тогда было названо то, что производитель чипов проводит реорганизацию своего убыточного производственного бизнеса.