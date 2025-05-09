Губернатор Тюменской области прошёл с портретом деда в "Бессмертном полку"

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что более 350 тыс. жителей региона сегодня прошли в "Бессмертном полку". В Тюмени таких людей было 125 тыс. Поучаствовал в шествии и глава региона.

"Принял участие в акции с портретом деда – Нестера Павловича Черкасова. Он, как и прадед, воевал с фашистами в Великую Отечественную войну. Нестер Павлович участвовал в Дебреценской, Будапештской, Балатонской, Венской и Пражской операциях. Боевой путь завершил 11 мая 1945 г. в Чехословакии. Награжден Орденом Славы III степени и несколькими медалями", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Прадед, Павел Яковлевич Черкасов, войну встретил уже в зрелом возрасте, потому что родился в 1890 г. До Победы не дожил около двух лет – погиб в 1943 г. в Белоруссии.

"Горжусь дедом, прадедом и всем советским народом, не жалевшим жизней и здоровья ради освобождения родной земли от фашистских захватчиков. Отдельная гордость – осознание, что родиной "Бессмертного полка" является именно Тюмень", - написал Моор.

Как сообщалось, в России в этом году 43 региона проведут шествие "Бессмертного полка" оффлайн, как и было изначально задумано организаторами. Остальные заявили о проведении акции онлайн в целях безопасности. Отказаться от массовых уличных шествий решили в регионах европейской части страны, где периодически происходят атаки беспилотников.