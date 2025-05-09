09 Мая 2025
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80-летие Победы Омская область
Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

День Победы в Омской области: Торжественный парад, смотр войск с боевой техникой и шествие "Бессмертного полка"

В параде в честь 80-летия Великой Победы в Омске впервые в отдельных «коробках» приняли участие участники СВО и локальных военных конфликтов. Строевым шагом в парадной форме прошли подразделения воинских частей гарнизона, офицеры и курсанты военно-учебных заведений. По Соборной площади Омска проехали раритеты военных лет и современные боевые машины.

Это масштабное построение войск Омского гарнизона и военный парад смогли увидеть тысячи омичей, а для всех жителей региона была организована прямая телетрансляция.

Парадное шествие стартовало выносом на Соборную площадь Государственного флага Российской Федерации и копии легендарного Знамени Победы - символа победы советского народа и Вооруженных Сил над нацистской Германией. Военнослужащих приветствовал начальник Омского гарнизона, командующий 33 Ракетной Армии гвардии генерал-лейтенант Владимир Квашин, принимающий парад.

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обратился с поздравлениями к ветеранам, труженикам тыла, военнослужащим, омичам и гостям города с центральной трибуны.

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

«Омская область внесла в нее свой вклад. В годы войны Омск был не только центром формирования воинских частей, но и кузницей военных кадров. 12 военных училищ готовили офицеров для фронта. Сибиряки достойно проявили себя во всех важных битвах Великой Отечественной войны. С Омской областью связаны судьбы сотен Героев Советского Союза. Подвиг наших соотечественников, земляков, дедов и прадедов у нас не только в памяти, но и в генах, и передается из поколения в поколение. Великая Победа – объединяет всех нас и вдохновляет на новые свершения, придает веры в свои силы нашим воинам, которые сейчас на передовой отстаивают интересы страны. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» – сказал Виталий Хоценко.

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

Демонстрацию боевых машин времен Великой Отечественной войны и современной военной техники открыл легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Затем прошло прохождение парадных расчетов торжественным маршем. В парадных «коробках» – военнослужащие различных воинских частей, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института и Академии МВД, юнармейцы, кадеты, расчеты ГУ МЧУС, УФСИН и Главного управления Федеральной службы судебных приставов. Впервые парад войск Омского гарнизона открыло подразделение барабанщиков Омского кадетского военного корпуса.

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

Участие в Параде Победы под флагом Государственного фонда «Защитники Отечества» также впервые приняли участники специальной военной операции. Шедший после них парадный расчет ветеранов боевых действий был сформирован Омской региональной организацией Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Среди них были участники различных локальных конфликтов: Корея и Вьетнам, Ангола и Египет, Афганистан, Северный Кавказ и Сирия. При поддержке губернатора Виталия Хоценко для участия в параде впервые для них была изготовлена единая форма одежды «афганского» образца, которую носил спецназ ГРУ. Замыкали шествие парадный расчет казаков Омского отдельского казачьего общества, кадеты казачьей кадетской школы и казаки-кавалеристы Сибирского казачьего войска.

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

(2025)|Фото: Сергей Мельников, Александр Труш

Торжественным завершением парада по традиции стало исполнение песни «День Победы».

И затем по площади началось шествие Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Всего юбилейный парад Победы на Соборной площади в Омске собрал 30 тысяч омичей и гостей региона.

Теги: виталий хоценко, день победы в омске, парад боевой техники, бессмертный полк в омске


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