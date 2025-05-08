Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном

Госсекретарь США Марко Рубио призвал к немедленной деэскалации между Индией и Пакистаном. Он выразил поддержку прямого диалога между Индией и Пакистаном со стороны США и призвал продолжать усилия по улучшению коммуникаций, сообщают РИА Новости.

Ранее американский госсекретарь провел телефонные разговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и пакистанским премьером Шехбазом Шарифом.

Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.