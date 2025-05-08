Песков ответил Вэнсу на слова о том, что Россия "слишком много хочет"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Россия хочет слишком многого в переговорном процессе. Он подчеркнул, что национальные интересы России должны учитываться в рамках переговоров по Украине.

"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Чтобы были устранены первопричины конфликта. Это очень важно, потому что это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности", - приводит его слова ТАСС.

Он также выразил надежду, что американская сторона понимает, насколько украинский вопрос важен для России и сообщил, что контакты между РФ и США продолжаются, у России много каналов, по которым она доносит до американцев свою позицию.

Ранее американский вице-президент обратил внимание, что Россия выдвигает определенный набор требований касательно урегулирования украинского конфликта и этот "набор уступок" кажется администрации США излишним.

Вице-президент также подчеркнул, что в Белом доме не вызывает удивления колоссальная разница между позициями России и Украины. По его словам, следующим шагом должна стать выработка базовых условий для начала прямого диалога между сторонами.