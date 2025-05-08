Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Троицкое

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Троицкое Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 510 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и "Kirpi" турецкого производства, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".