В День Победы в центре Екатеринбурга заглушат мобильный интернет

В День Победы в центре Екатеринбурга будет ограничена работа мобильного интернета, сообщает ФСБ.

По данным ведомства, ограничения будут действовать с 08.00 до 23.00 в связи с усилением мер антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ограничения коснутся участка, ограниченного улицами Московская, Челюскинцев, Мамина-Сибиряка, Малышева. Жителей и гостей столицы Среднего Урала просят с пониманием отнестись к данной временной мере и заранее спланировать дела, требующие мобильного доступа к интернету.