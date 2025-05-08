Китай готов с Россией вместе защищать правду об истории Второй мировой войны

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что рад приглашению своего друга президента Путина посетить Россию и принять участие в торжествах в честь 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Он отметил, что в этом году также отмечается 80-летие победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы в мировой антифашистской войне.

"Сегодня перед лицом негативных тенденций, односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны, стоять на страже авторитета и позиций ООН, решительно отстаивать интересы и права наших государств и всех развивающихся стран, сообща формировать равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию", - приводит его слова пресс-служба Кремля.

Развитие и углубление китайско-российских отношений являются императивом для продолжения многовековой дружбы двух народов и обязательным выбором для достижения новых успехов в собственном процветании и возрождении наших стран, отвечают зову нашего времени к отстаиванию международной справедливости и продвижению реформирования системы глобального управления.