Министр обороны РФ и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

В мероприятии приняли участие руководящий состав военных ведомств Абхазии, Алжира, Белоруссии, Буркино-Фасо, Египта, Индии, Казахстана, Кубы, Лаоса, Ливии, Мьянмы, Монголии, Нигера, Нигерии, Таиланда, Экваториальной Гвинеи, Южной Осетии и ЮАР.



Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания.



Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почётного караула и оркестра.



Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного Солдата является устоявшейся традицией. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.