Огненную картину из 10 тысяч свечей выложат у стен Музея Победы в Москве 9 Мая

Огненную картину из 10 тысяч свечей выложат у стен Музея Победы 9 Мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Музея Победы.

Вечером 9 мая у ступеней Музея Победы волонтеры выложат изображение ордена Отечественной войны из 10 тысяч лампад. Яркая акция завершит праздничный день в музее на Поклонной горе.

"Орден Отечественной войны, учрежденный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1942 года, был первой советской наградой периода Великой Отечественной войны", — сообщили в Музее Победы.

"Волонтеры Победы" создадут огненную картину размером 15 на восемь метров. Одновременно в рамках акции "Лучи Победы" небо над музеем на Поклонной горе озарят лучи сотен прожекторов.

Акция приурочена к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.