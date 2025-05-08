Медработникам в ДНР будут предоставлять земельные участки под индивидуальное строительство

Медработникам в Донецкой Народной Республике будут предоставлять земельные участки под индивидуальное строительство. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Также нашим преимуществом является 2%-я ипотека на покупку "первички". Привлечению врачей в сельскую местность будет способствовать и программа "Земский доктор", - говорится в сообщении.

В прошлом году в ДНР построили 10 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом году планируется построить 18. К 2030 году планируется увеличить количество ФАПов до 90. Жители самых отдаленных поселений региона должны иметь доступ к качественной медицинской помощи.

За три года восстановлено более 160 медицинских объектов, в медучреждения региона каждый год поставляется более двух тысяч единиц разнообразного оборудования.