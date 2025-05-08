В Кремле началась беседа Путина с Си Цзиньпином

В Кремле началась беседа Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.